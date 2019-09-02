Телеком: Билайн реализовал пилотный проект умного учета электроэнергии на базе NB-IoT

MForum.ru
02.09.2019,
В рамках пилотного проекта Билайн и ООО "СтройЭнергоКом" реализовали оптимизированный учет электроэнергии для АО "Мосэнергосбыт". Пилот проходил в московском районе Марьино, об этом компания не раз сообщала и ранее, теперь о проекте можно узнать в деталях.
"Интеллектуальный учет" - это отказ от необходимости посылать обходчиков для переписывания в ведомости показаний счетчиков. Вместо этого счетчики, дооборудованные специальным модулем, автоматически передают данные о потребленной электроэнергии в систему биллинга поставщика электроэнергии.
Специальный модуль - это интерфейс к счетчику и модем стандарта NB-IoT. На фото выше его можно заметить в левом нижнем углу, здесь модуль установлен под крышку самого распространенного в московском регионе прибора учета электроэнергии - многотарифного Меркурий 200.02. На фото ниже он показан "крупным планом".
Модуль рассчитан на размещение под крышкой уже установленных счетчиков. Модем ставят под стандартную клеммную крышку и пломбируют. Это обеспечивает достаточный уровень вандалоустойчивости и эффективности работы системы. Не появляются никакие дополнительные провода. В пилоте задействовано 140 модифицированных таким образом счетчиков. Данные с каждого из них поступают в систему АСКУЭ АО Мосэнергосбыт ежечасно.
По предварительным оценкам, себестоимость установки элементов системы сбора данных сокращается на 20%. Модернизированные счетчики соответствуют ряду требований к "интеллектуальным приборам", определенным в ФЗ 522.
Получая данные о потреблении намного чаще и точные, сбытовая компания может прогнозировать потребление энергии потребителями, предлагать им оптимальные тарифы. Для потребителей исчезает необходимость ежемесячной передачи показаний, которая давно превратилась в малополезный ритуал.
В дальнейшем планируется интеграция данных с устройств учета потребления в личные кабинеты собственников устройств, что позволит им отслеживать показания приборов на экране своих привычных устройств.
В Билайн проектом руководит Александр Хомутинников, руководитель департамента продуктов M2M и интернета вещей ПАО "ВымпелКом".
В компании надеются, что позитивный опыт, полученный в Марьино, можно будет масштабировать как минимум на территории столицы, а также и в других регионах России. И, вполне возможно, что эти планы реализуются, во всяком случае, Геннадий Стрельцов, зам. генерального директора по развитию АО Мосэнергосбыт, заявил:
«В настоящее время в столице эксплуатируются несколько различных систем дистанционного сбора показаний с приборов учёта электроэнергии, созданных в разное время и на различных технологиях. В общей сложности они охватывают более 4500 многоквартирных жилых домов и свыше 700 тысяч клиентов. Однако, именно положительный опыт, полученный в смарт-квартале Марьино, было решено тиражировать на другие районы Москвы в дальнейшем. Он наименее затратный, наиболее эффективный и максимально приближен к требованиям закона об интеллектуальных системах учёта».
Поставщиком модулей, превращающих счетчик в "смарт-счетчик", выступает ТПП (ООО "ТелеПозиционный Поект").
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком Билайн ВымпелКом IoT M2M АИИС КУЭ ТелеПозиционный Проект Мосэнергосбыт учет электроэнергии смарт-счетчики смарт-город модемы NB-IoT
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
30.08. [Новости компаний] Телеком: Билайн и GoTech привлекают стартапы для развития 5G / MForum.ru
16.08. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Краснодарский виртуал DANYCOM обновляет тарифы и выходит в Европу / MForum.ru
30.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Конспекты: В Микроне ответили на вопросы журналистов / MForum.ru
30.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Конспект: Микрон-2018. Рост на новых рынках / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: LG Q70 – смартфон среднего ценового сегмента / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Упаковка Samsung Galaxy A90 5G раскрыла подробности об устройстве / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16s Pro оснащен Sony IMX586 и Snapdragon 855+ / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: В России появится Vivo Y12 c АКБ 5000 мАч и строенной камерой / MForum.ru
27.08. [Новинки] Слухи: Realme XT замечен в сети / MForum.ru
27.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Reno 2 / MForum.ru
27.08. [Новинки] Анонсы: Olmio A02 – мини-телефон в формате гарнитуры / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Ulefone T2 оценен в $300 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A50s оснастили 48 Мп камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Компания Samsung анонсировала Galaxy A30s / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: На IFA 2019 LG покажет K40S и K50S / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Pro – самый дешевый 5G-смартфон / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Inoi 288S – металлический слайдер с узнаваемым дизайном / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Открывается все больше деталей о Redmi Note 8 / Note 8 Pro / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Realme 5 и Realme 5 Pro представлены официально / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Опубликованы подробности о будущих новинках Alcatel / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфон с батареей 6000 мАч / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Huawei Y9s получит выдвижную камеру / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 Pro появился на живых фото / MForum.ru