Телеком: Билайн реализовал пилотный проект умного учета электроэнергии на базе NB-IoT

02.09.2019, MForum.ru

В рамках пилотного проекта Билайн и ООО "СтройЭнергоКом" реализовали оптимизированный учет электроэнергии для АО "Мосэнергосбыт". Пилот проходил в московском районе Марьино, об этом компания не раз сообщала и ранее, теперь о проекте можно узнать в деталях.

"Интеллектуальный учет" - это отказ от необходимости посылать обходчиков для переписывания в ведомости показаний счетчиков. Вместо этого счетчики, дооборудованные специальным модулем, автоматически передают данные о потребленной электроэнергии в систему биллинга поставщика электроэнергии.

Специальный модуль - это интерфейс к счетчику и модем стандарта NB-IoT. На фото выше его можно заметить в левом нижнем углу, здесь модуль установлен под крышку самого распространенного в московском регионе прибора учета электроэнергии - многотарифного Меркурий 200.02. На фото ниже он показан "крупным планом".

Модуль рассчитан на размещение под крышкой уже установленных счетчиков. Модем ставят под стандартную клеммную крышку и пломбируют. Это обеспечивает достаточный уровень вандалоустойчивости и эффективности работы системы. Не появляются никакие дополнительные провода. В пилоте задействовано 140 модифицированных таким образом счетчиков. Данные с каждого из них поступают в систему АСКУЭ АО Мосэнергосбыт ежечасно.

По предварительным оценкам, себестоимость установки элементов системы сбора данных сокращается на 20%. Модернизированные счетчики соответствуют ряду требований к "интеллектуальным приборам", определенным в ФЗ 522.

Получая данные о потреблении намного чаще и точные, сбытовая компания может прогнозировать потребление энергии потребителями, предлагать им оптимальные тарифы. Для потребителей исчезает необходимость ежемесячной передачи показаний, которая давно превратилась в малополезный ритуал.

В дальнейшем планируется интеграция данных с устройств учета потребления в личные кабинеты собственников устройств, что позволит им отслеживать показания приборов на экране своих привычных устройств.

В Билайн проектом руководит Александр Хомутинников, руководитель департамента продуктов M2M и интернета вещей ПАО "ВымпелКом".

В компании надеются, что позитивный опыт, полученный в Марьино, можно будет масштабировать как минимум на территории столицы, а также и в других регионах России. И, вполне возможно, что эти планы реализуются, во всяком случае, Геннадий Стрельцов, зам. генерального директора по развитию АО Мосэнергосбыт, заявил:

«В настоящее время в столице эксплуатируются несколько различных систем дистанционного сбора показаний с приборов учёта электроэнергии, созданных в разное время и на различных технологиях. В общей сложности они охватывают более 4500 многоквартирных жилых домов и свыше 700 тысяч клиентов. Однако, именно положительный опыт, полученный в смарт-квартале Марьино, было решено тиражировать на другие районы Москвы в дальнейшем. Он наименее затратный, наиболее эффективный и максимально приближен к требованиям закона об интеллектуальных системах учёта».

Поставщиком модулей, превращающих счетчик в "смарт-счетчик", выступает ТПП (ООО "ТелеПозиционный Поект").

Пресс-релиз Билайн.

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