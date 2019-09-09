IFA 2019: Motorola One Zoom представлен официально

09.09.2019, MForum.ru

В рамках проходящий в Берлине выставки IFA 2019 компания Lenovo показала смартфон Motorola One Zoom. Как несложно догадаться по названию, акцент сделан на фотовозможности. Впрочем, стильный корпус из стекла и металла также заслуживает внимания.

Motorola One Zoom оснащен тыловой камерой с четырьмя сенсорами. В качестве основного используется сенсор разрешением 48 Мп. Второй сенсор, разрешением 16 Мп, снабжен широкоугольным объективом с углом обзора 117 градусов. Третий модуль представляет собой датчик разрешением 8 Мп с телефотобъективом и трехкратным зумом, а четвертый, разрешением 5 Мп, служит для определения глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры Motorola One Zoom – 25 Мп.

Также в активе этой новинки присутствуют 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Qualcomm Snapdragon 675, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+карта microSD до 512 Гб), поддержка NFC, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой TurboPower 18W. ОС – Android Pie с жестовым управлением Moto Actions. Выпускаться Motorola One Zoom будет в сером, фиолетовом и золотистом цветах. Цена новинки составит 429 евро.