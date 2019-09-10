MForum.ru
10.09.2019,
Помимо базовой модели iPhone 11, в семейство новых iPhone вошли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Обе новинки оснащены экранами Super Retina XDR и строенными тыловыми камерами, конфигурация которых помимо основного 12 Мп сенсора и 12 Мп сенсора с широкоугольным объективом, включает в себя 12 Мп сенсор с телефотообъективом.
Диагональ экрана iPhone 11 Pro составляет 5,8-дюйма при этом используется OLED-панель Super Retina XDR (плотность изображения 458 ppi) с частотой обновления 120 Гц. Диагональ дисплея iPhone 11 Pro Max – 6,5 дюйма, при этом за счет разрешения 2688 х 1242 точек экран новинки также попадает под определение Super Retina XDR. Аппаратная часть обоих новинок базируется на чипсете Apple A13 Bionic. Относительно iPhone прошлого поколения прирост автономности iPhone 11 Pro и 11 Pro Max составит 4 и 5 часов, соответственно. Также отметим входящее в комплект поставки зарядное устройство для быстрой зарядки (18 Вт). Остальные спецификации общие с iPhone 11. Цветовая гамма этих новинок будет включать в себя черный, белый, темно-зеленый и золотой варианты. Стоимость iPhone 11 Pro в России составит 89 990 / 103 990 / 12 1990 рублей за 64/256/512 Гб версию, а iPhone 11 Pro Max оценен в 99 990 / 113 990 / 131990 рублей, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 представлен официально / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Телеком: Мобильный интернет МегаФона признали самым быстрым в России - исследование iPhones.ru / MForum.ru
01.07. [Новости компаний] Телеком: Билайн предлагает скидку в обмен на сданный телефон / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Телеком: O2 UK предложила клиентам Apple Watch с гибким финансированием / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: LG G8X ThinQ – смартфон с тремя экранами / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: Motorola One Zoom представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Nobby возвращает рынку мобильных телефонов красоту и эргономику / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019:Sony Xperia 5 – современные технологии в компактном корпусе / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019: TCL Plex представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 800 Tough – по-настоящему крепкий телефон Nokia / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 2720 Flip – классика возвращается / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Официально представлены Nokia 6.2 и Nokia 7.2b / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Представлен ASUS ROG Phone II Ultimate с 1 Тб памяти / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 3 представлен официально / MForum.ru
03.09. [ПО] Анонсы: Android 10 не получил вкусного названия / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 2 5G оснастят Snapdragon 855+ / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Gionee M11 и Gionee M11s / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: LG Q70 – смартфон среднего ценового сегмента / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Упаковка Samsung Galaxy A90 5G раскрыла подробности об устройстве / MForum.ru