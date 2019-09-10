Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой

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Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой

10.09.2019, MForum.ru

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Помимо базовой модели iPhone 11, в семейство новых iPhone вошли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Обе новинки оснащены экранами Super Retina XDR и строенными тыловыми камерами, конфигурация которых помимо основного 12 Мп сенсора и 12 Мп сенсора с широкоугольным объективом, включает в себя 12 Мп сенсор с телефотообъективом.

Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой

Диагональ экрана iPhone 11 Pro составляет 5,8-дюйма при этом используется OLED-панель Super Retina XDR (плотность изображения 458 ppi) с частотой обновления 120 Гц. Диагональ дисплея iPhone 11 Pro Max – 6,5 дюйма, при этом за счет разрешения 2688 х 1242 точек экран новинки также попадает под определение Super Retina XDR. Аппаратная часть обоих новинок базируется на чипсете Apple A13 Bionic. Относительно iPhone прошлого поколения прирост автономности iPhone 11 Pro и 11 Pro Max составит 4 и 5 часов, соответственно. Также отметим входящее в комплект поставки зарядное устройство для быстрой зарядки (18 Вт). Остальные спецификации общие с iPhone 11. Цветовая гамма этих новинок будет включать в себя черный, белый, темно-зеленый и золотой варианты. Стоимость iPhone 11 Pro в России составит 89 990 / 103 990 / 12 1990 рублей за 64/256/512 Гб версию, а iPhone 11 Pro Max оценен в 99 990 / 113 990 / 131990 рублей, соответственно.

Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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