Телеком: Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках

13.09.2019, MForum.ru

ВымпелКом сегодня сообщил о запуске пилотной зоны 5G на территории спортивного комплекса Лужники в Москве. Сразу же протестировали и работу в этой сети смартфонов с поддержкой 5G.

Поставщик решения инфраструктуры: Huawei, решение NSA, судя по фото, сеть запущена в диапазонах FR1/FR2, то есть в диапазоне band 257 (26,5-29,5 ГГц) и в band 79 (4.4-4.99 ГГц).

Из необычного - Билайн обещает начать продажи терминалов с поддержкой 5G, включая смартфоны, в 2019 году.

Смартфоны, которые были задействованы в тесте: Huawei Mate 20 X и Huawei Mate X

Пиковые скорости скачивания данных: 2.19 Гбит/c в тесте в условиях улицы.

пресс-релиз

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теги: телеком Билайн 5G пятое поколение тесты тестовая зона