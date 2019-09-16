Телеком: Билайн модернизирует сеть в С.-Петербурге и предлагает три месяца безлимитного мобильного интернета бесплатно для всех абонентов

16.09.2019, MForum.ru

Вдохновленные результатами модернизации своей сети в Москве, в Билайн активно занимаются модернизацией сети в С.Петербурге. Как сообщает компания, начался финальный этап модернизации. Проект планируется завершить в 1q2020, а пока что обновлено до 80% всего оборудования в С.Петербурге и Ленобласти. Построено более 1000 новых базовых станций LTE, а также 1000 новых базовых станций 2G/3G.

Компания активно ведет рефарминг диапазона 1800 МГц, высвобожденные частоты задействованы для LTE в режиме агрегации b7 + b3 (2.5 ГГц и 1800 МГц). Проведена оптимизация сети.

В итоге выросла территория покрытия сети LTE, улучшено, несмотря на рефарминг частот 1800 МГц, качество голосовых услуг, в ряде точек улучшилось покрытие, а с ним и доступные скорости передачи данных. Компания сообщает о трехкратном росте средних скоростей доступа в сети 4G в регионе (собственные данные компании).

Услуги модернизации предоставила компания Huawei.

За это время доля LTE трафика в сети Билайн в регионе выросла до 86%.

Дмитрий Глотов, директор региона Запад компании «ВымпелКом»: «Петербург – город со стремительно развивающейся цифровой экосистемой и большим количеством активных пользователей цифровых услуг. Мы совершенствуем нашу сеть вместе с ведущими поставщиками оборудования, делаем ее прогрессивной и качественной, готовой к росту нагрузки и внедрению новых технологий. Для того, чтобы петербуржцы и жители Ленинградской области смогли протестировать новые возможности сети Билайн, мы предлагаем три месяца безлимитного мобильного интернета бесплатно. Для этого достаточно стать абонентом «Билайн», а действующим клиентам просто набрать номер «333».

После завершения модернизации в 1q2020, ВымпелКом приступит к реализации программы строительства сети "Суперсити". Рассчитанная на два года, она подразумевает покрытие остающихся белых пятен там, где сервис востребован клиентами, продолжение стройки покрытия вдоль федеральных трасс, КАД (кольцевой автодороги вокруг С.Петербурге) и ЗСД ( внутригородской скоростной магистрали "западный скоростной диаметр"). Покрытием будут обеспечены все новостройки города и области. Предусматривается значительное наращивание емкости сети, а также подготовка инфраструктуры для внедрения новых технологий. В 2020 году планируется вложить в регион больше средств, чем в 2018-2019 году.

пресс-релиз

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.

теги: телеком Билайн развитие сетей модернизация строительство С.-Петербург С-Петербург