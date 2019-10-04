Анонсы: Vsmart Live – вьетнамский ответ Redmi Note 7

04.10.2019, MForum.ru

Вьетнамская компания VinSmart решила выйти на российский рынок. Портфолио компании состоит из 4 смартфонов, роль флагмана линейки отведена Vsmart Live, построенному на базе чипсета Snapdragon 675 и оснащенному строенной тыловой камерой.

Конфигурация тыловой камеры Vsmart Live включает в себя основной 48 Мп сенсор с апертурой объектива f/1,7, а также вспомогательные датчики разрешением 5 и 8 Мп. Фронтальная камера новинки базируется на 20 Мп сенсоре. Vsmart Live оснащен 6,2-дюймовым дисплеем разрешением 2232 x 1080 точек с защитным стеклом Asahi Glass и встроенным дактилоскопическим сенсором, 4/6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (без возможности расширения) и аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой mCharge 3.0. ОС – чистая Android 9.0 Pie с обновлением до Android 10. Цена Vsmart Live составит 14 990 и 16 990 рублей за версии с 4 и 6 Гб ОЗУ, соответственно.