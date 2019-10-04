Анонсы: LG G Pad 5 10.1 FHD – планшет на Qualcomm Snapdragon 821

04.10.2019, MForum.ru

Компания LG официально анонсировала планшет LG G Pad 5 10.1 FHD. Что интересно, впервые для планшетных компьютеров использован чипсет Qualcomm Snapdragon 821. Напомню, три года назад этот чип был основным для флагманских смартфонов.

В части остальных спецификаций LG G Pad 5 10.1 FHD все стандартно. Новинка оснащена 10,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920х1200 точек, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+ карты microSD объемом до 256 Гб), 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором емкостью 8200 мАч. Естественно поддерживаются 4G-сети. ОС – Android 9.0 Pie. LG G Pad 5 10.1 FHD предназначен для домашнего рынка, данных о международном релизе пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mylgphones.com

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