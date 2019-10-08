Телеком: Spark запустил сеть 5G в Новой Зеландии в режиме ограниченного доступа

MForum.ru
08.10.2019,
Компания Spark первой в Новой Зеландии приступила к оказанию услуг на базе сети 5G в Александре, в Центральном Отаго, подключив ограниченное число B2B и B2C клиентов.
В рамках подготовки к запуску 5G, оператор завершил крупнейший в своей истории апгрейд сети, нарастив ее емкость примерно на 80% за последние два года. Развернуты порядка 150 новых сайтов, а также проведено массированной обновление сети LTE до LTE 4.5G, которые существенно улучшили функционирование сети и ее емкость по-сравнению с обычной сетью 4G/LTE.
Запуск в Александре положил начало региональному развертыванию сети Spark 5G. В ближайших планах охват покрытием 5G еще пяти городов Новой Зеландии до конца 2019 года, а затем и других локаций в начале 2020 года. Доступ к сети 5G пока что не является свободно коммерчески доступным, а предоставляется только приглашенным клиентам.
В сети Spark объем передачи данных в последние годы растет в среднем на 50% в год, поэтому повышение эффективности передачи данных, которое обещает 5G за счет более высокой спектральной эффективности и новых полос частот, является весьма желанным.
Компания пока что использует имеющиеся у нее частотные ресурсы, планируя в ближайшие полгода опираться на комбинированные сети 5G и 4.5G. Запуск в Александре показал, что скорости в сети 5G могут быть в 5-10 раз выше, чем в сети LTE в той же локации.
Покрытие 5G в Александре появилось в офисах Xerra Earth Observation Institute. В компании отмечают, что 5G это технология, которая, как говорится, меняет правила игры. Если до сих пор для загрузки отдельных изображений компании требовалось до 4 часов, то с использованием 5G это может быть сделано за минуты, это то, что требуется исследовательскому институту, расположенному в провинциальном городе Новой Зеландии. Также роутер 5G установлен в городской библиотеки Александры. Есть еще три клиента, которые получили доступ к сети 5G.
Сеть Spark 5G в Александре использует частоты в диапазоне 2.6 ГГц, который в других частях страны задействованы сетями LTE. Оператор использует собственную полосу частот в этом диапазоне, а также ведет переговоры с компанией Dense Air, которая является держателем крупнейшей полосы частот в этом диапазоне о том, чтобы получить возможность задействовать и его частоты. Услуги LTE в Александре также будут по-прежнему предоставляться оператором, но с использованием других частотных диапазонов.
Несмотря на запуск 5G в диапазоне 2.6 ГГц, в компании говорят о том, что этот запуск пока что скорее демонстрационный, поскольку компания намерена в дальнейшем развивать 5G, прежде всего с использованием C-band (3.5 ГГц), который является диапазоном для массового развертывания 5G во всем мире. Получение достаточно широкой полосы в этом диапазоне - это важное требование для развития для всех операторов сотовой связи.
Сеть Spark 5G в Александре использует решение Nokia 5G, включая активные цифровые антенны.
Источник: sparknz.co.nz
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теги: телеком пятое поколение Новая Зеландия FR1 Spark новые сети запуски
© Алексей Бойко,
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