Анонсы: Объявлены российские цены Oppo Reno 2

16.10.2019, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала смартфоны серии Reno 2. Презентация прошла в здании Английского Национального Балета в Лондоне. Публике были представлены две новые модели смартфонов Reno2 и первые беспроводные наушники от OPPO – Enco Q1.

Спецификации Oppo Reno 2 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей с эффектом Sunlight и защитным стеклом Gorilla Glass 6, чипсет Qualcomm Snapdragon 730G, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0. Размещенная в выдвижном модуле фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Тыловая камера базируется на 48 Мп основном сенсоре и 3 трех вспомогательных: 8 Мп (f/2.4) + 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4). По мнению производителя, одной из важных инноваций, реализованных в OPPO Reno2, является режим стабилизации видео Ultra-Steady Video Mode. Технология гибридной стабилизации (сочетание электронной и оптической стабилизации) обеспечивает высокое качество изображения и нивелирует дрожание. Камера также оснащена гироскопом, который обычно используется в экшн камерах. Также отметим поддержку NFC. Купить Oppo Reno 2 можно будет за 39 990 рублей начина с 18 октября.