MForum.ru
16.10.2019,
Компания Oppo официально анонсировала смартфоны серии Reno 2. Презентация прошла в здании Английского Национального Балета в Лондоне. Публике были представлены две новые модели смартфонов Reno2 и первые беспроводные наушники от OPPO – Enco Q1.
Спецификации Oppo Reno 2 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей с эффектом Sunlight и защитным стеклом Gorilla Glass 6, чипсет Qualcomm Snapdragon 730G, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0. Размещенная в выдвижном модуле фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Тыловая камера базируется на 48 Мп основном сенсоре и 3 трех вспомогательных: 8 Мп (f/2.4) + 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4). По мнению производителя, одной из важных инноваций, реализованных в OPPO Reno2, является режим стабилизации видео Ultra-Steady Video Mode. Технология гибридной стабилизации (сочетание электронной и оптической стабилизации) обеспечивает высокое качество изображения и нивелирует дрожание. Камера также оснащена гироскопом, который обычно используется в экшн камерах. Также отметим поддержку NFC. Купить Oppo Reno 2 можно будет за 39 990 рублей начина с 18 октября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A9 (2020) и A5 (2020) – бюджетные смартфоны с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 2 5G оснастят Snapdragon 855+ / MForum.ru
02.09. [Новости компаний] Телеком: МТС рассказала о тестах скорости 5G в лаборатории Nokia в Москве / MForum.ru
27.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Reno 2 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 2 Z оценен в 29 990 рублей / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Oppo Reno 2 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4 представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X5 – бюджетный защищенный смартфон с 4G / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: BQ 5731L Magic S с поддержкой NFC представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A5? / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola One Macro с макро-камерой представлен официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 Pro представлен в России / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20s оснастили тройной камерой / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Sony Xperia 8 / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A9 (2020) и A5 (2020) – бюджетные смартфоны с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ – вьетнамские смартфоны для российского рынка / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG G Pad 5 10.1 FHD – планшет на Qualcomm Snapdragon 821 / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой появился в России / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Live – вьетнамский ответ Redmi Note 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy Fold / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 3W / 3WT – смартфоны с батареей 10300 мАч / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: GoPro представила камеры Max и HERO8 Black / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 7 – первый защищенный смартфон с 48 Мп камерой / MForum.ru