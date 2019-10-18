Телеком: Beeline Казахстан запустил пилотную сеть 5G в C-band

18.10.2019, MForum.ru

Beeline Казахстан запустил пилотную сеть 5G в Шымкенте. Сеть построена на базе решения Nokia, состоит из 3 BS, работающих в самом распространенном в мире частотном диапазоне 5G - 3.5 ГГц. Полоса, выделенная для теста - 100 МГц. Пилотная сеть 5G будет действовать три месяца, тесты завершатся в конце 2019 года.

Для показа возможостей тестовой зоны сети 5G использовался практически тот же комплект решений, что показывали нам Билайн и Nokia в Сочи, в сентябре 2019 года. Как минимум, такая же зона VR, тот же коллаборативный робот ABB YuMi, такой же комплект из эмулятора ядра и базовой станции 5G с каналом управления в 4G/LTE. Даже антенна на нем - для работы в миллиметровом диапазоне частот (чтобы не откручивать?).

А вот и коллаборативный робот-манипулятор ABB YuMi, подключенный по 5G и призванный олицетворять собой могущество IIoT.

Заявленная площадь покрытия тестовой сети 5G Beeline в Шымкенте - около 13 кв.км. В VEON собираются казахстанский опыт компании задействовать затем и в России, Украине и так далее.

В Казахстане пока что идет модернизация сети LTE компании Beeline до уровня 5G-ready. Сегодня связь от Билайна налажена в РК более, чем в 3700 городах. По данным компании это обеспечивает охват услугами голосовой связи 95% населения, при этом интернет доступ в сети 4G имеют 65%.

Несмотря на то, что для теста в Казахстане смогли выделить частоты С-band, причем с неплохой полосой в 100 МГц, в целом на быстрый и масштабный запуск сетей 5G рассчитывать не стоит, на всех C-band не хватит.

Интересно, что в Казахстане именно Beeline приглашает конкурентов объединиться, чтобы строить единую 5G сеть (не путать с созданием еще одного "единого инфраструктурного" оператора). И это при том, что здесь у компании есть негативный опыт "совместного строительства" сети 4G/LTE c Кселл. Сейчас стороны разводятся, что было ожидаемо. Кселл должен будет заплатить штраф 14.5 млрд тенге, но заплатит ли конкурент или начнутся судебные тяжбы? В любом случае, "нехорошо получилось". Было бы крайне опрометчиво повторять опыт "колхоза" и в случае с 5G.

Поэтому если уж и делать что-то совместно, то с тщательными оговорками, чтобы у каждого оператора была своя инфраструктура, а не общая, которая "при разводе" достанется кому-то одному. И, в целом, процедуру развода и раздела имущества стоит прописать со всем тщанием и с гигантскими штрафами для желающих выйти.

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теги: телеком Beeline Казахстан 5G IIoT