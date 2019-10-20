Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11

20.10.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до MIUI 11. Всего список включает в себя 12 смартфонов брендами Xiaomi и Redmi.

Ожидается, что MIUI 11 принесет улучшенный пользовательский интерфейс, доработанный режим Always On Display на AMOLED-экранах, новые функции энергосбережения, детский режим с контролем использования приложений и ряд других доработок. Обновление получат Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 EE, Mi 8 Lite, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Max 3, Redmi K20, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7. Обновление будет произведено в течение нескольких ближайших месяцев.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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