Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11

MForum.ru
20.10.2019,
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до MIUI 11. Всего список включает в себя 12 смартфонов брендами Xiaomi и Redmi.
Ожидается, что MIUI 11 принесет улучшенный пользовательский интерфейс, доработанный режим Always On Display на AMOLED-экранах, новые функции энергосбережения, детский режим с контролем использования приложений и ряд других доработок. Обновление получат Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 EE, Mi 8 Lite, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Max 3, Redmi K20, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7. Обновление будет произведено в течение нескольких ближайших месяцев.
© Антон Печеровый,
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