Телеком: Arm бросает Huawei спасательный круг

MForum.ru

Телеком: Arm бросает Huawei спасательный круг

27.10.2019, MForum.ru

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Британская компания Arm известна нам как разработчик самой популярной архитектуры процессоров приложений для мобильных гаджетов. И если ранее эта компания поддержала запрет США на работу с Huawei, то теперь компания неожиданно сообщает об отзыве своего решения и намеревается продолжить лицензирование своих разработок компании HiSilicon, дочке Huawei, занимающихся выпуском чипов Kirin. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, юристы Arm установили, что компания может продолжать лицензировать китайцам свои технологии, которые жизненно важны для продолжения разработок собственных чипов Huawei.

Представитель компании заявил Reuters, что архитектуры Arm v8 и v9 имеют британское происхождение, что позволяет компании продолжать поставки текущих разработок и проектов следующего поколения для Huawei HiSilicon.

Заявление компании Arm отменяет решение о прекращении сделок с Huawei, принятое руководством в мае. Тогда это было оперативно сделано потому, что руководство компании опасалось, что в архитектуре Arm задействованы технологии, которые запатентованы в США и, таким образом, ее разработки попадают под запрет на торговлю.

Будет любопытно наблюдать, как к "измене" Arm отнесутся в США. Впрочем, Arm уже сообщила, что находится на связи с официальными лицами США в отношении контактов компании Arm c HiSilicon, поэтому у компании есть уверенность в том, что она работает в рамках "параметров" запрета.

Источник: mobileworldlive.com 

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теги: телеком Huawei Arm

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