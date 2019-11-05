Телеком: В США удивлены числу желающих торговать с Huawei

MForum.ru
05.11.2019,
Правительство США получило 260 заявок от компаний, желающих вести торговлю с Huawei, сообщил Bloomberg министр торговли Уилбур Росс, подтвердив, что вскоре будут выданы первые разрешения.
Росс также признал, что правительство удивлено количеством запросов, и пообещал одобрить многие из них, выдав, "в ближайшее время", соответствующие лицензии. "Мы получили множество заявок. Честно говоря, больше, чем мы ожидали", - говорит Росс.
Можно вспомнить, что в мае Huawei была включена в черный список США по торговле, что препятствует компании получать ПО и компоненты от американских компаний. Впрочем, вскоре после этого президент Дональд Трамп заявил, что ограничения будут ослаблены, в частности, будут выдаваться разрешения на экспорт Huawei товаров, которые не создают угрозы национальной безопасности.
В августе Reuters сообщало, что правительство получило 130 заявок на получение таких лицензий. В октябре информационное агентство заявило, что первые лицензии будут выданы "вскоре", ссылаясь на статью в "Нью-Йорк Таймс".
Huawei продолжает вести бизнес с американскими компаниями благодаря специальной временной лицензии, которая первоначально была выдана на 90 дней, но позднее была продлена. Текущий срок действия истекает 19 ноября. Есть некоторая вероятность того, что в этом месяце может быть подписана торговая сделка между США и Китаем, в этом случае, давление на Huawei со стороны американцев может прекратиться или, как минимум, снизится.
Источник: mobileworldlive.com
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теги: телеком Huawei США торговые войны пятое поколение
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