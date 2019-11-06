Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально

MForum.ru
06.11.2019,
Одновременно со смартфоном С9 Pro компания Xiaomi официально представила смарт-часы Xiaomi Mi Watch. Новинка может работать не только как дополнение к смартфону, но и как автономное устройство с поддержкой eSIM, микрофоном, динамиком и функционалом телефона и музыкального плеера.
В активе Xiaomi Mi Watch присутствуют 1,78-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, полный набор беспроводных интерфейсов (Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, отдельно отметим NFC) и аккумулятор емкостью 570 мАч. Не забыты и привычные функции смарт-часов в виде мониторинга физической активности, сердечного ритма и контроля сна.
Материал корпуса – алюминий, для защиты экрана используется Gorilla Glass 3. Ремешок обычной версии Xiaomi Mi Watch изготовлен из фторкаучука. Отличия версии Premium: аккумулятор емкостью 590 мАч, браслет и корпус из нержавеющий стали, керамическое покрытие задней панели, а также сапфировое стекло на экране. ОС – Wear OS с оболочкой MIUI. Выпускаться Xiaomi Mi Watch будут в черном и белом вариантах, а их цена составит 1299 / 1999 юаней за обычную и Premium версии, соответственно.
© Антон Печеровый,
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