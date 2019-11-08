Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710 появился на сайте производителя

08.11.2019, MForum.ru

На сайте компании Huawei отметился смартфон Huawei Y9s. Новинка получила строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп (дополнительные 8 Мп с широкоугольным объективом 120 градусов и 2 Мп датчик глубины) и выдвижную 16 Мп фронтальную камеру.

Диагональ экрана Huawei Y9s составляет 6,59 дюйма при разрешении FullHD+. Основой аппаратной платформы – чипсет Kirin 710, для которого продолжает действовать сертификация сервисов Google, чего нельзя сказать о его наследнике в лице Kirin 810. Объем ОЗУ Huawei Y9s составляет 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Емкость аккумулятора – 4000 мАч с зарядкой 10 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани. Ориентировочная цена - $240.