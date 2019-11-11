Телеком: 5G идет в Бахрейн

MForum.ru
11.11.2019,
Сегодня стало известно о контракте, который компания Ericsson заключила с бахрейнским оператором Zain. Компания Ericsson выиграла право на построение сети 5G оператора Zain, Бахрейн. Оператор намеревается запустить сеть 5G еще до конца 2019 года.
По сообщению Ericsson, эта компания обеспечит поставку решения 3GPP 5G, включая ПО и железо. Будет использована технология MIMO, облачная кора и VoLTE. Источник: mobileworldlive.com.
В Бахрейн у Ericsson уже есть клиент на построение сети 3GPP 5G - Batelco. Этот оператор еще в апреле 2019 года выбрал компанию Ericsson поставщиком решения 5G, включая развертывание сети, которое будет проходить фаза за фазой в ключевых локациях. Ericsson обеспечит поставку радиоподсистемы 5G, ядра и сети. Ericsson уже показала первый в Бахрейне сеанс передачи данных на сети 5G с использованием своего радио и облачного ядра 5G. Источник: Ericsson.
Поставщиком решения 5G для оператора Viva, Бахрейн, выбрана компания Huawei.
Для группы компаний Zain это будет не первая сеть 5G. В октябре 2019 года Zain Group уже заявляла о запуске сети 5G в Саудовской Аравии, ранее компания запустила сеть 5G в Кувейте.
По данным Ericsson, с учетом сделки с Zain Bahrain, у вендора уже более 70 коммерческих контрактов на поставку решений 5G, 23 сети 5G с использованием решений Ericsson 5G уже запущены в комммерческую эксплуатацию.
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теги: телеком 5G пятое поколение контракты Ericsson Бахрейн Zain
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