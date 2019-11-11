Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России

11.11.2019, MForum.ru

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Стартовали российские продажи смартфонов Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A. Напомню, Redmi 8A – это смартфон с 12 Мп камерой с сенсором Sony IMX363 и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России

Диагональ экрана Redmi 8A составляет 6,22 дюйма при разрешении HD+, для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Внутри нашлось место для чипсета Snapdragon 439 дополненного 2/3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти объемом до 512 Гб, а также 8 Мп фронтальной камере. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Выпускаться Redmi 8A будет в черном, синем и красном цветах. Российская цена Redmi 8A – 8990 рублей за версию с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России

Главными плюсами Xiaomi Redmi 8 стала связка 12+2 Мп камер на задней панели и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В активе Redmi 8 также присутствуют 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+карта microSD до 512 Гб), ИК-порт, дактилоскопический сенсор и 8 Мп фронтальная камера. Помимо стандартного черного варианта покупателям Redmi 8 будут доступны синий Aura Mirror Blue и красный Ruby Red. Цена Xiaomi Redmi 8 составляет 9 990 и 11 990 рублей за версии 3+32 Гб и 4+64 Гб. В качестве бонуса к обоим новинкам выступают Mi In-Ear Headphones Basic с ценником 1 рубль.

Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Xiaomi

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