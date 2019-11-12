Компоненты: Появились подробности о Snapdragon 865

MForum.ru
12.11.2019,
Анонс чипсета Snapdragon 865 ожидается уже через несколько недель, во время Snapdragon Summit. Официально какие-либо подробности о новинке не озвучены, однако источники из Поднебесной утверждают, что знают конфигурацию этого чипа.
Ожидается, что Snapdragon 865 будет оснащен 8 ядерным процессом, в котором ядра разделены на 3 кластера. Первый кластер будет содержать одно ядро Cortex-A77 с рабочей частотой 2,84 ГГц. Второй – три таких же ядра, но с максимальной частотой 2,42 ГГц. Третий кластер представлен четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Графическая часть Snapdragon 865 будет представлена Adreno 650 с рабочей частотой 587 МГц. Ожидаемый прирост вычислительной мощности процессорных ядер составит порядка 20%, по части графики – 17…20%. В части технологического процесса речь идет о 7 нм технологии. Также источники упоминают поддержку памяти LPDDR5 и записи видео 8К.
© Антон Печеровый,
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