Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября

MForum.ru
14.11.2019,
Индийский гигант электронной коммерции Flipkart подтвердил, что 20 ноября будет официально представлен смартфон Realme 5s. Внешне Realme 5s будет схож с Realme 5, который был представлен в августе.
Ключевая характеристика Realme 5s – тыловая камера с 4 сенсорами. Разрешение основного составит 48 Мп, что станет большим шагом вперед относительно 12 Мп камеры Realme 5. Остальные подробности пока не сообщаются, но скорее всего набор вспомогательных сенсоров будет аналогичен базовой модели – 8 Мп с широкоульной оптикой, 2 Мп сенсор глубины и 2 Мп сенсор для макросъемки. Также среди возможных улучшений называют экран разрешением 1080p. Но каких-либо подтверждений этому пока нет.
© Антон Печеровый,
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