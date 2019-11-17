Анонсы: Vivo V17 появится в России

17.11.2019, MForum.ru

Бренд Vivo объявил о выводе на российский рынок смартфона V17. Новинка получила счетверенную тыловую камеру, стилизованную под ромб на задней панели. Технически речь идет о связке 48 Мп основного модуля Sony IMX582 с 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом (угол захвата 120 градусов), 5 Мп сенсором для макросъемки (фокусное расстояние 4 см) и 5 Мп сенсором глубины.

Разрешение фронтальной камеры Vivo V17 составляет 32 Мп. Основные спецификации новинки включают в себя 6,44-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением FullHD+ (2400 × 1080 точек) со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Отдельно отметим поддержку NFC и Bluetooth 5. ОС – Android 9.0 Pie с оболочкой Funtouch OS 9.1 и режимом Ultra Game Mode, в котором выключаются все уведомления. Рекомендованная цена Vivo V17 для российского рынка будет объявлена 20 ноября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Vivo

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