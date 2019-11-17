Слухи: Samsung W20 5G – раскладушка в стиле Galaxy Fold для рынка Азии

17.11.2019, MForum.ru

Традиционно раскладные смартфоны линейки W от компании Samsung представляли собой сочетание топовой начинки в почти классическом формате раскладного телефона. Однако Samsung W20 5G может оказаться совсем иной.

Если судить по опубликованным TENAA снимкам и характеристикам, этот смартфон представляет собой версию Samsung Galaxy Fold. Новинка получит 7,3-дюймовый основной дисплей разрешением 2152х1536 точек, 4,6-дюймовый внешний дисплей разрешением 1680х720 точек, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (12+12+16 Мп) и сдвоенную фронтальную камеру (10+8 Мп). Однако, ее «сердцем» станет чипсет Shapdragon 855+, что делает ее первым смартфоном Samsung на базе улучшенного 855-го. Также отметим поддержку 5G-сетей. Однако емкость аккумулятора Samsung W20 5G составит 4135 мАч, что немного скромнее, чем у оригинальной модели. Анонс Samsung W20 5G ожидается уже завтра.