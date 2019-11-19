Телеком: Big Data Билайн поможет Группе АДВ в области ТВ-атрибуции

MForum.ru
19.11.2019,
ВымпелКом и Группа АДВ подписали новое соглашение в рамках стратегического партнерства. Компании договорились о сотрудничестве в области ТВ-атрибуции. Билайн выступит поставщиком агрегированных обезличенных статистических данных по динамике оказания услуг связи IPTV для пост-анализа влияния просмотра рекламных роликов на телевидении на продажи.
Возможность построения взаимосвязи между произведенными инвестициями в телевизионную рекламу и покупательской активностью потребителей достигается благодаря данным «Билайн ТВ». В отличие от традиционного телевидения, возможности IP TV (Internet Protocol TV - телевидение по протоколу Интернета) позволяют получать информацию о просматриваемых каналах, передачах, рекламных роликах, времени просмотра и многих других параметрах среза телеаудитории. Учитывая, что аудитория «Билайн ТВ» составляет более 1,5 млн человек, такой массив данных открывает широкие возможности для выявления наиболее эффективных параметров размещения.
АДВ и Билайн подписали соглашение о стратегическом партнерстве летом этого года. В рамках соглашения группа получила доступ к агрегированным данным «Билайн», а также возможность использовать результаты их анализа в рекламных кампаниях своих клиентов.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом Big Data ТВ-атрибуция
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