Слухи: Готовится к релизу Samsung Galaxy S10 Lite

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Слухи: Готовится к релизу Samsung Galaxy S10 Lite

19.11.2019, MForum.ru

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Компания Samsung готовит к релизу Galaxy S10 Lite. Подробностей о новинке пока немного. Однако по данным @ishanagarwal24 «сердцем» этого смартфона станет чипсет Snapdragon 855, что делает Samsung Galaxy S10 Lite весьма интересным.

Слухи: Готовится к релизу Samsung Galaxy S10 Lite

Также в активе Samsung Galaxy S10 Lite ожидается строенная тыловая камера с 48 Мп основным сенсором и вспомогательными сенсорами разрешением 12 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy S10 Lite составит 32 Мп. Также упоминается экран диагональю 6,7 дюйма. Возможно, Samsung Galaxy S10 Lite окажется международной версией Galaxy A90 5G. Анонс новинки, возможно, состоится в январе.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com/ishanagarwal24

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