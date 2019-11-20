MForum.ru
20.11.2019,
Портфолио бренда Realme пополнил смартфон Realme X2 Pro Master Edition. Особенностью новинки стал дизайн от японского дизайнера Наото Фукусавы. В качестве материала задней панели выбрано матовое стекло с особой текстурой, для достижения которой использована 32-этапная технология шлифовки.
Для нанесения логотипа производителя и автографа дизайнера используется технология PiroSure. Цветовая гамма Realme X2 Pro Master Edition включает в себя серый «бетон» и красный «кирпич». С технической точки зрения речь идет о смартфоне с 6,5-дюймовом AMOLED-дисплее разрешением 2400*1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 855+, 12 Гб ОЗУ LPDDR4X, 256 Гб встроенной памяти UFS 3.0, счетверенной тыловой камерой (64 Мп Samsung GW1 + 13 Мп теле-фото + 8 Мп широкоугольный + 2 Мп портретный), 16 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Цена Realme X2 Pro Master Edition составит 34 999 индийских рупий (цена стандартной версии 33 999 рупий), старт продаж ожидается перед Рождеством.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.11. [Новинки] Анонсы: Realme 5s – вариант Realme 5 с 48 Мп Qaud-камерой / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой появился в России / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Realme X2 с 32 и 64 Мп камерами анонсируют 24 сентября / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Realme X2 Pro Master Edition – дизайнерская версия флагмана / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Realme 5s – вариант Realme 5 с 48 Мп Qaud-камерой / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo S1 Pro c 48 Мп камерой / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу Samsung Galaxy S10 Lite / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Samsung W20 5G – раскладушка в стиле Galaxy Fold для рынка Азии / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V17 появится в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 19s с тройной камерой представлен официально / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Honor 20S появился в России / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno3 может получить экран 90 Гц, поддержку 5G-соединение и 64 Мп камеру / MForum.ru
12.11. [Новинки] Компоненты: Появились подробности о Snapdragon 865 / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Gigaset GS290 / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710 появился на сайте производителя / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Sony Xperia 5 / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru