Анонсы: Realme X2 Pro Master Edition – дизайнерская версия флагмана

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Анонсы: Realme X2 Pro Master Edition – дизайнерская версия флагмана

20.11.2019, MForum.ru

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Портфолио бренда Realme пополнил смартфон Realme X2 Pro Master Edition. Особенностью новинки стал дизайн от японского дизайнера Наото Фукусавы. В качестве материала задней панели выбрано матовое стекло с особой текстурой, для достижения которой использована 32-этапная технология шлифовки.

Анонсы: Realme X2 Pro Master Edition – дизайнерская версия флагмана

Для нанесения логотипа производителя и автографа дизайнера используется технология PiroSure. Цветовая гамма Realme X2 Pro Master Edition включает в себя серый «бетон» и красный «кирпич». С технической точки зрения речь идет о смартфоне с 6,5-дюймовом AMOLED-дисплее разрешением 2400*1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 855+, 12 Гб ОЗУ LPDDR4X, 256 Гб встроенной памяти UFS 3.0, счетверенной тыловой камерой (64 Мп Samsung GW1 + 13 Мп теле-фото + 8 Мп широкоугольный + 2 Мп портретный), 16 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Цена Realme X2 Pro Master Edition составит 34 999 индийских рупий (цена стандартной версии 33 999 рупий), старт продаж ожидается перед Рождеством.

Анонсы: Realme X2 Pro Master Edition – дизайнерская версия флагмана

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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