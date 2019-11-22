Анонсы: В России представлен Redmi Note 8T с поддержкой NFC

MForum.ru

Анонсы: В России представлен Redmi Note 8T с поддержкой NFC

22.11.2019, MForum.ru

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Компания Xiaomi вывела на российский рынок смартфон Redmi Note 8T. Новинка пришла на смену популярнейшего Redmi Note 7. Главная особенность 48 Мп тыловая камера с тремя дополнительными сенсорами (8 Мп широкоугольный + 2 Мп макро + 2 Мп сенсор глубины).

Анонсы: В России представлен Redmi Note 8T с поддержкой NFC

Еще одним отличием от предшественника стала поддержка NFC. Основные спецификации Redmi Note 8T близки к Redmi Note 7 и включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Купить новинку можно будет по цене 13 990, 15 990 и 17 990 рублей за версии 3/32, 4/64, 4/128 Гб, соответственно. В качестве подарка, до 11 декабря, первые покупатели получат Mi Band 4. Цветовая гамма модели включает в себя черный, синий и белый варианты.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Xiaomi

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