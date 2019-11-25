Телеком: Microsoft разрешили продолжать лицензировать софт для Huawei

MForum.ru
25.11.2019,
Microsoft разрешили продолжать лицензировать софт для Huawei. Об этом сообщило агентство Bloomberg 22 ноября.
Несмотря на то, что позиция правительства США в отношении Huawei в целом не поменялась, ради интересов таких компаний, как Microsoft, государство готово занимать соглашательскую позицию. В частности, Министерство торговли США предоставило Microsoft лицензию на экспорт ПО для массового рынка в Huawei. Что уж там подразумевается под понятием "ПО для массового рынка" это загадка, но скорее всего под это понятие попадают и MS Windows, и Office, а значит у Huawei не возникнет проблем с продажей таких компьютеров, как MateBook X Pro.
Что же, практика выдачи временных лицензий на торговлю с компаниями из "черного списка", безусловно существует и даже процветает.
Вместе с тем, Google, например, соответствующую лицензию не получила. Что и сказывается сейчас на продажах смартфонов Huawei - ну кому сегодня подойдет смартфон без Gmail, Google Pay, Google Maps и других основных приложений Google?
Можно ли ожидать того, что Google также получит аналогичное временное разрешение?
Вполне возможно, причем соображения для этого могут быть различными. И то, что жесткий запрет стимулирует Huawei развивать собственное ПО гораздо более высокими темпами, чем в случае, пока доступно лицензирование. И то, что без разрешения в Google недосчитаются доходов, а в США - налогов. Так или нет, но пока что ситуация с лицензией для Google остается "подвешенной в воздухе".
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теги: телеком Huawei Microsoft IT торговые войны
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