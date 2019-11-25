Анонсы: Huawei представила колонку Sound X

MForum.ru
25.11.2019,
Второй сегодняшней новинкой от Huawei стала умная колонка Sound X, созданная в сотрудничестве с парижским музыкальным брендом Devialet, оснастившим ее двойным сабвуфером Divalo с технологией усиления басов SAM.
По заявлению производителя за счет использования 6 динамиков размером 1,5 дюйма мощностью 8 Вт каждый новинка способна создать эффект панорамного объемного звучания в любой точке помещения. Huawei Sound X могут работать в паре (стереорежим), оснащены 6 микрофонами и могут стать центром голосового управления умным домом. Техническая часть Huawei Sound X включает в себя чипсет MediaTek MT8518, 512 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, поддержку Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц). Габаритные размеры 203х165 (высота х диаметр), вес – 3,5 кг. На домашнем рынке Huawei Sound X обойдется в 1999 юаней, если покупать 2 сразу (для создания стерео) то ценник составит 3888 юаней. О планах международного релиза пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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