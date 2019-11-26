Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально

MForum.ru
26.11.2019,
Китайское портфолио бренда Honor пополнилось моделями V30 и V30 Pro. Ключевая особенность новинки - Matrix Camera, базирующаяся на сенсоре Sony IMX600 со структурой пикселей RYYB. У Honor V30 Pro светосила объектива составляет f/1,6 b и присутствует оптическая стабилизация. Также отметим запись 4К-видео с поддержкой AI HDR+.
Если говорить о спецификациях, то Honor V30 сочетает 40 Мп основной сенсор с двумя сенсорами разрешением 8 Мп. В Honor V30 Pro компанию 40 Мп сенсору составляет не только 8 Мп камера с телефото- объективом, но и 12 Мп сенсор с широкоугольным объективом. Также отметим встроенную в дисплей сдвоенную фронтальную камеру с сенсорами разрешением 32 и 8 Мп.
Диагональ экрана составляет 6,57 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек. Honor V30 получил 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой SuperCharge 40W. Honor V30 Pro будет доступен в версии с 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и батареей емкостью 4100 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge 40W, быстрой беспроводной зарядкой 27 Вт и реверсивной зарядки 7,5 Вт. В продаже Honor V30 и V30 Pro пока появятся только на домашнем рынке. Цена Honor V30 составит 3299 и 3699 юаней за версии 6+128 и 8+128 Гб. За Honor V30 Pro необходимо заплатить 3899 и 4199 юаней за варианты 8+128 и 8+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
13.11. [Новинки] Анонсы: Honor 20S появился в России / MForum.ru
12.11. [Новости компаний] Телеком: Розница: Билайн предлагает скидки на смартфоны Honor - до 8 тысяч рублей / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9X появится в России / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei представила колонку Sound X / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro представлен официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Samsung работает над новым бюджетным планшетом / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов VinSmart / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 220 4G появился в России / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: В России представлен Redmi Note 8T с поддержкой NFC / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Realme X2 Pro Master Edition – дизайнерская версия флагмана / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Realme 5s – вариант Realme 5 с 48 Мп Qaud-камерой / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo S1 Pro c 48 Мп камерой / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу Samsung Galaxy S10 Lite / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Samsung W20 5G – раскладушка в стиле Galaxy Fold для рынка Азии / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V17 появится в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 19s с тройной камерой представлен официально / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября / MForum.ru