Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально

26.11.2019, MForum.ru

Китайское портфолио бренда Honor пополнилось моделями V30 и V30 Pro. Ключевая особенность новинки - Matrix Camera, базирующаяся на сенсоре Sony IMX600 со структурой пикселей RYYB. У Honor V30 Pro светосила объектива составляет f/1,6 b и присутствует оптическая стабилизация. Также отметим запись 4К-видео с поддержкой AI HDR+.

Если говорить о спецификациях, то Honor V30 сочетает 40 Мп основной сенсор с двумя сенсорами разрешением 8 Мп. В Honor V30 Pro компанию 40 Мп сенсору составляет не только 8 Мп камера с телефото- объективом, но и 12 Мп сенсор с широкоугольным объективом. Также отметим встроенную в дисплей сдвоенную фронтальную камеру с сенсорами разрешением 32 и 8 Мп.

Диагональ экрана составляет 6,57 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек. Honor V30 получил 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой SuperCharge 40W. Honor V30 Pro будет доступен в версии с 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и батареей емкостью 4100 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge 40W, быстрой беспроводной зарядкой 27 Вт и реверсивной зарядки 7,5 Вт. В продаже Honor V30 и V30 Pro пока появятся только на домашнем рынке. Цена Honor V30 составит 3299 и 3699 юаней за версии 6+128 и 8+128 Гб. За Honor V30 Pro необходимо заплатить 3899 и 4199 юаней за варианты 8+128 и 8+256 Гб, соответственно.