Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek

MForum.ru
26.11.2019,
Компания MediaTek раскрыла новые подробности о будущем чипсете с поддержкой 5G-сетей. Коммерческое название чипа – MediaTek Dimensity 1000. Новинка станет первым представителем семейства Dimensity и первым чипом MediaTek с интегрированным модемом 5G. Максимальная скорость скачивания 4,7 Гбит/с, отдачи – 2,5 Гбит/с.
Конфигурация MediaTek Dimensity 1000 включает в себя 4 ядра Cortex-A77 с максимальной частотой 2,6 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 с рабочей частотой 2,0 ГГц. Графическая часть представлена Mali-G77 MC9. Также отметим 6-ядерный NPU-чип с поддержкой AI и 5-ядерный процессор для обработки изображений с поддержкой технологии MediaTek’s Imagiq+. Встроенный в чипсет модем поддерживает работу в 5G-сетях двух SIM-карт одновременно. Также в наличии поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, камеры разрешением до 80 Мп и возможность работы со 120 Гц дисплеями разрешением до FullHD+ и 90 Гц экранах разрешением QHD+. Релиз Dimensity 1000 ожидается в первом квартале 2020 года.
© Антон Печеровый,
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