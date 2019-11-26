Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах

MForum.ru
26.11.2019,
Известный искатель утечек OnLeaks раскрыл подробности о Samsung Galaxy S11+. Ожидаемые размеры новинки составят 166,9 x 76 x 10,2 мм. Заднюю панель этого аппарата украсит блок с 5 сенсорами.
Разрешение основного сенсора составит 108 Мп, а компанию ему составят перископ-камера для реализации оптического увеличения, сенсор с широкоугольным объективом, сенсор для макросъемки и ToF-сенсор. Точных данных о спецификациях Samsung Galaxy S11+ пока нет. Но ожидается, что этот аппарат получит 6,9-дюймовый дисплей разрешением QHD+ с круглым отверстием фронтальной камеры, 7 нм чипсет Qualcomm Snapdragon или Samsung Exynos (в зависимости от рынка), аккумулятор с быстрой зарядкой 25 Вт и Android 10 с One UI 2.0. Анонс Samsung Galaxy S11+ ожидается в феврале 2020.
© Антон Печеровый,
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