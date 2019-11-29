Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер

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Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер

29.11.2019, MForum.ru

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В интернете появилась информация о смартфоне Honor P40 Pro. По данным Huawei Advisor новинка будет оснащена изогнутым OLED-дисплеем разрешением 2К с частотой обновления 90 Гц от Samsung и восьмью камерами.

Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер

Конфигурация тыловой камеры Honor P40 Pro будет включать в себя основной сенсор разрешением 64 Мп с 7-линзовым объективом, 52 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой, ToF-камеру, модуль с перископной оптикой, а также некий эксклюзивный кинематографический модуль. Заявляется 10-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой. Фронтальная камера получит 3 сенсора – основной разрешением 32 Мп, а также дополнительный разрешением 20 Мп и ToF-сенсор. Сердцем новинки станет чипсет Kirin 990 5G. Завершает портрет новинки фирменная ОС Harmony OS. Анонс Honor P40 Pro может состояться на CES 2020 или на MWC 2020, которые пройдут в январе-феврале следующего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации huaweiadvisor.com

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