Телеком: Системы контроля доступа O.Vision протестируют на сети 5G Билайн в Сколково

03.12.2019, MForum.ru

Билайн и O.Vision (ООО Омега) договорились о совместной работе над решением контроля доступа (СКУД) с использованием технологий компьютерного зрения O.Vision и сети 5G Билайн. Стороны заключили меморандум о намерениях сроком на 3 года, подразумевающий совместное развитие, тесты и совершенствование СКУД.

В основе проекта - нейросеть, способная сканировать лицо человека, стоящего перед турникетом, с точностью распознавания до 99,9% . Важная особенность - не требуется снимать аксессуары, головной убор или, например, очки. Учитывая, что скорость считывания - доли секунды, человек, чьи данные заведены в систему, может проходить через турникет практически не останавливаясь. Система распознает приближающегося к турникету человека еще за несколько метров.

Билайн, со своей стороны, предоставляет решения 5G и MEC (Mobile Edge Computing), что позволяет перевести решение O.Vision в облако, сделав его компактным и снизив себестоимость.

Решение СКУД на базе распознавания лиц O.Vision летом 2019 года получило номинацию "Лучший стартап с использованием технологии 5G" на конкурсе SPB Startup Day. В соответствии с Европейскими стандартами защиты персональных данных (GDPR), O.VISION не хранит и не передает сведения третьим лицам, а также гарантирует сохранность и конфиденциальность любой информации. Все данные остаются анонимными и зашифрованными.

Команда проекта внедрит пропускную систему в пилотной зоне 5G Билайн в Сколково в рамках Beeline Innovation Lab.

Александр Балюк, руководитель департамента по внедрению новых технологий Билайн:

«Одним из перспективных направлений применения связи пятого поколения является работа с видео высокой четкости в режиме реального времени. Это актуально в системах контроля доступа. Надеемся, что доработка и тестирование решения O.Vision на наших сетях 5G поможет стартапу решить стоящие перед ним задачи».

Михаил Козлов, со-основатель и директор по развитию стартапа O.Vision:

«Доработка и тестирование нашей системы с использованием технологий 5G и MEC от Билайн позволит вывести наше решение на новый уровень. Оно станет более компактным и доступным для более широкого круга потребителей».

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теги: телеком СКУД компьютерное зрение распознавание образов распознавание лиц O.Vision