Слухи: Huawei P40 Pro получит графеновую батарею

MForum.ru
10.12.2019,
В сети появилась информация о смартфоне Huawei P40 Pro. По слухам новинка получит 6,5-дюймовый изогнутый дисплей-водопад с частотой обновления 120 Гц. Таким образом, его владельцы могут надеяться на более плавную прокрутку и анимацию в играх. Причем дисплей будет занимать до 98% площади передней панели.
В соответствии с последними трендами Huawei P40 Pro получит сдвоенную сэлфи-камеру, спрятанную в овальном вырезе дисплея. На задней панели Huawei P40 Pro разместятся 5 сенсоров, включая 64 Мп основной. В активе новинки ожидается 20 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 12 Мп камера с телеобъективом, а также камера для макросъемки и ToF-сенсор. В части записи видео речь идет о съемке роликов в разрешении 4К. Основа аппаратной платформы Huawei P40 Pro - чипсет Kirin 990, та же SoC, что и для линейки Mate 30.
Впрочем, самый интересный слух о Huawei P40 Pro связан с аккумулятором устройства. Ожидается, что внутри Huawei P40 Pro будет находиться графеновая батарея емкостью 5500 мАч. Причем, ее объем будет составлять лишь 70% от объема аналогичного литиевого аккумулятора. Для быстрой зарядки будет использоваться зарядное устройство мощностью 50 Вт. Типичное время анонса смартфонов P-серии конец марта. Однако в этом году анонс может состояться заметно раньше, в самом начале года. Впрочем, все это пока не более чем слухи.
© Антон Печеровый,
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