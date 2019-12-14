5G: Ericsson станет эксклюзивным поставщиком радиоподсистемы 5G для Telenor, Норвегия

MForum.ru
14.12.2019,
Ранее сеть Telenor в Норвегии развивалась на базе решений Huawei.
В 2020 году будет проведена полная модернизация сети Telenor в Норвегии, а также запущена в коммерческую эксплуатацию сеть 5G.
Такая масштабная модернизация (читай, замена) радиоподсистемы, которая строилась на базе решений Huawei, займет 4-5 лет. Так что вряд ли такое решение норвежской компании можно связывать с соображениями безопасности, тем более, что правительство Норвегии уже высказалось в том смысле, что не планирует запрещать пользование продукцией Huawei.
Чуть ранее аналогичное решение было принято и в отношении норвежской сети Telia. Таким образом радиоподсистемы 5G в Норвегии будут от Ericsson, тогда как по части решений ядра сети, Ericsson придется конкурировать с Nokia. Для Huawei, должно быть вдвойне досадно потерять рынок, где регулятор не возражает против покупок решений 5G у этой компании.
Источники: telecoms.com
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теги: телеком Норвегия Ericsson 5G пятое поколение контракты
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