Это интересно: Xiaomi Mi Mix Alpha привезут в Россию

16.12.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi привезла в Россию смартфон Mi Mix Alpha. Напомню, новинка была представлена 24 сентября, а ее отличительная особенность – экран Surround Display AMOLED, занимающий почти всю площадь передней и задней панелей устройства.

В активе Xiaomi Mi Mix Alpha присутствуют встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор, чипсет Snapdragon 855+, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти, тыловая 108 Мп камера (а также 12 и 16 Мп вспомогательные сенсоры) и аккумулятор емкостью 4050 мАч. Пока о продажах новинки речи не идет. Xiaomi Mi Mix Alpha будет представлен в виде образца для знакомства в ряде крупных фирменных торговых точках. Возможная цена Xiaomi Mi Mix Alpha может составить $2800.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Xiaomi

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