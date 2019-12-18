5G: Во Франции утвердили условия проведения частотного аукциона по распределению частот 5G

18.12.2019, MForum.ru

Во Франции утвердили условия проведения частотного аукциона по распределению частот 5G, разработанные регулятором ARCEP, а также установили начальные цены и условия платежей для операторов.

Как ожидается, распродажа частот обеспечит правительству не менее 2.2 млрд евро. За это каждый оператор получит полосу 50 МГц за скромные 350 млн евро (7 млн евро за ГГц). Дополнительные блоки по 10 МГц будут продаваться с аукциона, стартовая цена каждого блока - 70 млн евро, но в процессе аукциона она, разумеется вырастет. На аукцион будет выставлено 11 лотов по 10 МГц.

Платежи за блоки 50 МГц нужно будет выплачивать в течение 15 лет.

Операторы получат частоты в "золотом" диапазоне 3.4-3.8 ГГц, который в Европе признан "базовым" диапазоном для сетей 5G.

Таким образом французский регулятор обеспечил для операторов неплохие условия, гарантирующие любому из крупнейших операторов, минимум, 50 МГц частот по фиксированной, приемлемой для операторов цене. В обмен, выдача частот будет обременена набором обязательств по срокам запусков, географии и охвату населения.

Официальная публикация решения состоится "в ближайшие дни", а затем начнется отсчет 8 недель, которые будут даны операторам для подачи заявлений на получение частот и участие в аукционе.

Источник: mobileworldlive.com

Подробнее о ситуации с 5G в зарубежных странах: mforum.ru

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