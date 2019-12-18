Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710F появится в России

MForum.ru
18.12.2019,
Компания Huawei вывела на российский рынок смартфон Huawei Y9s. Новинка получила экран без вырезов, выдвижную фронтальную камеру разрешением 16 Мп, строенную тыловую камеру с основным 48 Мп сенсором ,8 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 2 Мп датчиком глубины.
Huawei Y9s оснащен 6,59-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, а основа его аппаратной платформы – чипсет Kirin 710F. Также в активе новинки присутствуют 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. В нашей стране новинка появится в двух цветах – черном и голубом градиентном. Начало продаж – 20 декабря, цена 17 990 рублей. Купить новинку можно будет в сети магазинов DNS.
© Антон Печеровый,
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