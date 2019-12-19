Слухи: Redmi 9 с чипсетом MediaTek Helio G70 выпустят в начале 2020 года

19.12.2019, MForum.ru

Анонс Redmi 8 состоялся совсем недавно, в октябре текущего года. Однако уже в начале 2020 года может быть анонсирован смартфон Redmi 9, базирующийся на чипсете MediaTek Helio G70. Подробной информации об этом чипе пока нет. Судя по индексу, он будет нацелен на более доступные устройства, чем Helio G90.

Напомню, Redmi Note 8 Pro использует G90T, в то время как Redmi 8 базируется на Snapdragon 439. Как производительность Redmi 9 будет соотноситься с этими устройствами пока не ясно. Зато известно, что диагональ экрана подрастет до 6,6 дюйма (в Redmi 8 – 6,22 дюйма). Объемы памяти начальной версии составят 4 и 64 Гб (ОЗУ и встроенная память), тогда как минимальная конфигурация Redmi 8 оснащалась 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. В части ОС «из коробки» речь идет о Android 10 с оболочкой MIUI 11. Ждем анонса?

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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