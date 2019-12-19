Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерами

MForum.ru

Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерами

19.12.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Huawei официально анонсировала смартфон P smart Pro. Технически этот аппарат сложно назвать новинкой. По сути, речь идет о смартфоне идентичном Huawei Y9s, который в свою очередь близок к Honor 9X.

Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерой

Фоточасть Huawei P smart Pro включает в себя 48 Мп тыловую камеру с дополнительными 8 Мп (ультра-широкоугольная, 120°) и 2 Мп (датчик глубины) сенсорами, а также 16 Мп всплывающую камеру для сэлфи. На передней панели разместился 6,59-дюймовый дисплей разрешением 1080p+ c соотношением сторон 19,5:9 без вырезов и отверстий.

Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерой

Внутри Huawei P smart Pro нашлось место для чипсета Kirin 710F, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти типа UFS 2.1, отформатированной с помощью высокопроизводительной файловой системы EROFS компании Huawei. Емкость аккумулятора – 4000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт. Huawei P smart Pro можно приобрести в черном Midnight Black и голубом Breathing Crystal цветах. Стеклянная задняя часть последнего имеет 21 слой наноструктур, которые создают плавный градиент цвета.

Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

19.12. [Краткие новости] Huawei создает поколение специалистов в сфере 5G-связи / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710F появится в России / MForum.ru

17.12. [Краткие новости] Huawei помогла компании «Миррико» модернизировать ИТ-инфраструктуру / MForum.ru

16.12. [Краткие новости] Китай предупредил Германию о мерах, которые могут последовать в ответ на запрет решений 5G Huawei / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:37 ABloud Тема: Аэропорты, самолеты и RFID (01.01.2018)
ViewTag, один из мировых лидеров в области создания многоразовых электронных бирок для контроля перемещения багажа, выбрал чипсет Powerharvester для управления встроенной в бирку батареей. Благодаря ...
Вчера 15:56 ABloud Тема: Оренбургская область (04.12.2007)
Решение Ericsson Shared Carrier внедрено в коммерческой сети МегаФон в Оренбургской области и обеспечивает очень интересные результаты. В частности, по заявлению вендора в результате внедрения этого ...
Вчера 00:36 ABloud Тема: Терминалы 5G (10.09.2019)
Экосистема устройств 5G в декабре 2019 года. GSA: 199 заявленных и выпускаемых устройств 5G. 36 телефонов, из которых не менее 29 сейчас находятся в коммерческой доступности (включая 3 аппарата, ...
18.12.2019 17:40 ABloud Тема: Зарубежные операторы 5G (19.10.2019)
Во Франции утвердили условия проведения частотного аукциона по распределению частот 5G, разработанные регулятором ARCEP, а также установили начальные цены и условия платежей для операторов. Как ...
18.12.2019 17:04 ABloud Тема: Применение RFID в ритейле (16.01.2018)
В Японии регуляторы склоняются к повсеместному внедрению технологии RFID в магазинах С 2017 года было проведено пилотирование комплексных систем учета на базе RFID в трех минимаркетах. В ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

19.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерами / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Redmi 9 с чипсетом MediaTek Helio G70 выпустят в начале 2020 года / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: В сети замечены рендеры Oppo A8 в трех цветах / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710F появится в России / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: INOI 244Z – защищенный телефон для военных / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена наушников Oppo Enco Q1 / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 10s Pro – первый смартфон на базе Snapdragon 865 / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X30 и X30 Pro с поддержкой 5G представлены официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Mi Mix Alpha привезут в Россию / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A51 оснастили Quad-камерой> / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy A71 / MForum.ru

11.12. [Новинки] Анонсы: Vivo U20 8 Гб ОЗУ дебютирует в Индии за 17 990 рупий / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка / MForum.ru

11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C1 на Android Go Edition / MForum.ru

11.12. [Общество] Анонсы: iPhone 4 назван важнейшем гаджетом десятилетия / MForum.ru

10.12. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro получит графеновую батарею / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: