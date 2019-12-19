Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерами

MForum.ru
19.12.2019,
Компания Huawei официально анонсировала смартфон P smart Pro. Технически этот аппарат сложно назвать новинкой. По сути, речь идет о смартфоне идентичном Huawei Y9s, который в свою очередь близок к Honor 9X.
Фоточасть Huawei P smart Pro включает в себя 48 Мп тыловую камеру с дополнительными 8 Мп (ультра-широкоугольная, 120°) и 2 Мп (датчик глубины) сенсорами, а также 16 Мп всплывающую камеру для сэлфи. На передней панели разместился 6,59-дюймовый дисплей разрешением 1080p+ c соотношением сторон 19,5:9 без вырезов и отверстий.
Внутри Huawei P smart Pro нашлось место для чипсета Kirin 710F, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти типа UFS 2.1, отформатированной с помощью высокопроизводительной файловой системы EROFS компании Huawei. Емкость аккумулятора – 4000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт. Huawei P smart Pro можно приобрести в черном Midnight Black и голубом Breathing Crystal цветах. Стеклянная задняя часть последнего имеет 21 слой наноструктур, которые создают плавный градиент цвета.
© Антон Печеровый,
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