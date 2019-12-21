Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S10 Lite

21.12.2019, MForum.ru

Анонс Samsung Galaxy S10 Lite ожидается уже в ближайшие недели. Роланд Куандт, известный искатель утечек, уже раскрыл подробности об этом устройстве.

В активе Samsung Galaxy S10 Lite ожидается 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет Snapdragon 855, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с поддержкой карт памяти microSD и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. В части тыловой камеры речь идет о 48 Мп основном сенсоре с поддержкой оптической стабилизацией изображения TiltOIS, 12 Мп сенсоре с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсоре для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy S10 Lite составит 32 Мп. ОС – Android 10 c One UI 2. По данным источника купить Samsung Galaxy S10 Lite можно будет в черном, синем и белом цветах за 680 евро.