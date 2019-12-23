Развитие сетей: 20 базовых станций Билайн в необычных местах

MForum.ru
23.12.2019,
В последние годы мода на партнерские проекты переросла в серьезный рыночный тренд. Партнерские проекты не только позволяют сэкономить на запуске на рынок все новых и новых предложений, они также дают возможность оперативной реализации новых услуг или опций, сокращая путь от идеи до релиза.
В 2019 году ВымпелКом изрядно нарастил количество базовых станций LTE в своих сетях. По итогам 10 месяцев года, по данным РКН, Билайн занимает первое место по темпам роста сети LTE с показателем прироста 47% к январю 2019 года.
Благодаря этому удалось нарастить покрытие сети LTE так, что теперь в зоне ее охвата - около 85% населенной территории РФ (+11% к началу 2019 года).
По данным оператора, выросли средние скорости мобильного интернет-доступа - на 30% и это при росте на 44% объемов трафика в сети! Таких результатов компании удалось достичь за счет самого масштабного строительства новых BS в истории ВымпелКом.
Чтобы добиться высоких показателей, компании приходится, что называется, следовать за клиентом, устанавливать базовые станции подчас в весьма экзотичных или труднодоступных местах.
1. В С.-Петербурге каждое лето устанавливают базовые станции на пирсах, которые открываются на Дворцовой и Английской набережных в сезон навигации по Неве. Эти базовые станции обслуживают многочисленных туристов и пассажиров катеров.
2. В Пермском крае антенны одной из базовых станций расположены в Кунгурской ледяной пещере. Благодаря этому, туристы могут делиться своими впечатлениями и эмоциями прямо во время экскурсии.
3. В Свердловской области на нижних уровнях обогатительного комбината установлена базовая станция - она обеспечивает связью работников комбината на глубине 24 метра.
4. В Волгограде есть базовая станция, которая установлена уровнем ниже, чем турбины ГЭС, на глубине 10 метров. Она обеспечивает связью сотрудников ремонтных бригад.
5. В Москве базовая станция установлена в тестовой зоне Билайн 5G в районе стадиона Лужники. В зоне покрытия можно получить на смартфоне скорости до 3 Гбит/c.
6. В Москве все базовые станции, находящиеся на территории столицы, поддерживают работу сети NB-IoT, что позволяет подключать к сети "умные вещи".
7. Самая северная базовая станция построена на полуострове Ямал, в условиях вечной мерзлоты, на территории населенного пункта Сабетта. Здесь температуры иногда опускаются до минус 60 градусов Цельсия, а скорость ветра достигает 30 метров в секунду.
8. Добраться к базовой станции в "южной локации" на горе Белая, что в Карачаево-Черкессии, зимой не просто. Сервисным инженерам нужно ехать по горе на снегоходе 15 км.
9. Еще одна "горная" базовая станция, добраться к которой непросто, расположена на высоте 400 метров на Лысой горе в Мурманской области. Зимой к оборудованию можно добраться только по канатной дороге или снеготраке.
10. В ауле Верхняя Мара в Карачаево-Черкессии станция размещена на глиняной почве с уклоном в 30 градусов. Добраться к ней с помощью автотранспорта можно не более 30 дней в году, в остальное время, если это требуется, приходится добираться к оборудованию пешком.
11-12. Базовые станции на объектах ЮНЕСКО устанавливают так, чтобы не повредить фасад и не изменить его внешний вид. На территории Казанского кремля антенны установлены в бойницах, а в С.-Петербурге, на исторических памятниках применены малогабаритные антенны, которые крепятся в малозаметных местах и окрашиваются в цвет фасада.
13. Базовые станции Билайн работают на космодроме Восточный.
14. Базовые станции размещены на территориях действующих АЭС. Их непросто обслуживать из-за особого пропускного режима на таких территориях.
15. Базовая станция в селе Большое Козино, что под Нижним Новгородом бывает самой загруженной. Это случается в дни проведения фестиваля AFP, тогда трафик в разы больше обычных средних значений.
16. Недалеко от границы с Грузией, на высоте 2100 метров над уровнем моря, расположена базовая станция, необычная тем, что для ее строительства задействовали ослиную упряжку. К месту установки не ведет подъездная дорога, так что оборудование при строительстве пришлось подвозить на ослах.
17. Еще одна базовая станция в Карачаево-Черкессии установлена в местности, куда невозможно завезти оборудование без использования спецтехники. Оборудование сюда завозили на вездеходах, местами глубина колеи достигала 70 см.
18. В Кавказском заповеднике сложно обеспечить подвод электричества, поэтому базовую станцию запитали от блока солнечных батарей. В темное время суток база питается от заряженных за день аккумуляторов. Подробнее о питании базовых станций от альтернативных источников энергии.
19. В Махачкале есть необычная базовая станция, антенны которых размещены на трех отдельных опорах освещения, расположенных в 30 метрах друг от друга.
20. Одна из высокогорных станций ВымпелКом расположена на Алтае, на горе Лысуха у села Акташ.
Высота подвеса антенн составляет около 3 тысяч метров над уровнем моря.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом
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