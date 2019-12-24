Слухи: Realme может выпустить фитнес-браслет в первой половине 2020

MForum.ru
24.12.2019,
Пару дней назад Мадхав Сет (Madhav Seth), генеральный директор Realme India, официально объявил, что в следующем году компания планирует диверсифицировать продукты IoT. Тем более что у производителя уже есть множество телефонов и аксессуаров, а недавно она выпустила беспроводные наушники под названием Realme Buds Air.
Следующим продуктом может стать фитнес-трекер, работу над которым производитель неоднократно подтверждал. Релиз новинки планируется уже в первой половине 2020 года, а его основными конкурентами станут устройства линеек Mi Band и Honor Band. Кроме того, Мадхав Сет подтвердил планы по выпуску внешнего аккумулятора с поддержкой VOOC. Одним словом, компания продолжает активно расширять свою линейку продуктов, становясь все более серьезным конкурентом для Xiaomi Redmi и Huawei Honor.
© Антон Печеровый,
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