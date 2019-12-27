MForum.ru
27.12.2019,
О планах по развитию собственной экосистемы мобильных приложений компания Huawei говорила достаточно давно, а санкции стали отличным ускорителем этой работы. Сейчас работы над Huawei Mobile Services дошли до стадии публичного бета-тестирования в Китае.
Официальный анонс Huawei Mobile Services (HMS) состоялся совсем недавно, в середине декабря. Идея Huawei Mobile Services – полная замена сервисов от Google, включая аккаунт пользователя, магазин приложений, почту, браузер, мессенджер и т.д. На текущий момент в магазине приложений Huawei насчитывается всего 45 тысяч приложения (в Google Play – более 3 млн), однако компания очень активно взаимодействует с разработчиками приложений с целью привлечения их на свою платформу. В частности, создан поощрительный фонд в размере $1 млрд. Первыми устройствами с предустановленными HMS могут стать Huawei P40 и P40 Pro.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
26.12. [Краткие новости] Tele2 перезапускает VoLTE в Москве на широкой линейке устройств / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Realme может выпустить фитнес-браслет в первой половине 2020 / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Цифровизация: МегаФон займется цифровизацией угледобывающих предприятий совместно с СДС-Уголь / MForum.ru
23.12. [Краткие новости] МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 3 Pro – 5G-смартфон на Snapdragon 765G / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 3 – первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 1000L / MForum.ru
27.12. [ПО] Это интересно: Huawei Mobile Services – альтернатива сервисам Google / MForum.ru
26.12. [Новинки] Это интересно: ОАО «РЖД» переходит на отечественную операционную систему «Аврора» / MForum.ru
24.12. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие бюджетные смартфоны 2019 года / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Realme может выпустить фитнес-браслет в первой половине 2020 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP5 –крепыш за $100 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9900 – эксклюзив для AliExpress за $299,99 / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S10 Lite / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei P smart Pro с 48 Мп тыловой и всплывающей фронтальной камерами / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Redmi 9 с чипсетом MediaTek Helio G70 выпустят в начале 2020 года / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: В сети замечены рендеры Oppo A8 в трех цветах / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710F появится в России / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: INOI 244Z – защищенный телефон для военных / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена наушников Oppo Enco Q1 / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 10s Pro – первый смартфон на базе Snapdragon 865 / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X30 и X30 Pro с поддержкой 5G представлены официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Mi Mix Alpha привезут в Россию / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A51 оснастили Quad-камерой> / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy A71 / MForum.ru