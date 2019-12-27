Это интересно: Huawei Mobile Services – альтернатива сервисам Google

27.12.2019, MForum.ru

О планах по развитию собственной экосистемы мобильных приложений компания Huawei говорила достаточно давно, а санкции стали отличным ускорителем этой работы. Сейчас работы над Huawei Mobile Services дошли до стадии публичного бета-тестирования в Китае.

Официальный анонс Huawei Mobile Services (HMS) состоялся совсем недавно, в середине декабря. Идея Huawei Mobile Services – полная замена сервисов от Google, включая аккаунт пользователя, магазин приложений, почту, браузер, мессенджер и т.д. На текущий момент в магазине приложений Huawei насчитывается всего 45 тысяч приложения (в Google Play – более 3 млн), однако компания очень активно взаимодействует с разработчиками приложений с целью привлечения их на свою платформу. В частности, создан поощрительный фонд в размере $1 млрд. Первыми устройствами с предустановленными HMS могут стать Huawei P40 и P40 Pro.