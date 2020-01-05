Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года

05.01.2020, MForum.ru

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Компания Samsung официально анонсировала смартфоны Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite, представляющие собой облегченные версии флагманских моделей.

Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года

Samsung Galaxy S10 Lite порадует 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем разрешением 2400 х 1080 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловой камерой с 48, 12 и 5 Мп сенсорами (основном, широкоугольном, макро), 32 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Российская цена Samsung Galaxy S10 Lite составит 44 990 рублей. Уже в середине января купить новинку можно будет в черном, белом и синем цветах.

Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года

Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года

Samsung Note 10 Lite отличается поддержкой цифрового пера (диагональ и разрешением экрана те же, 6,7 дюйма и 2400 х 1080 точек), использованием чипсета Exynos 9810, а также конфигурацией тыловой камеры, включающей в себя 3 сенсора разрешением 12 Мп. В программной части речь в обоих случаях идет об Android 10 с OneUI 2.0. Цена Samsung Note 10 Lite – 39 990 рублей, помимо белого и черного купить этот смартфон можно будет в красном цвете.

Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года

Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Samsung

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