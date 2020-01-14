5G: В Бразилии задерживается распределение частот под 5G

14.01.2020, MForum.ru

В Бразилии аукцион по продаже частот 5G может быть отложен еще на год, сообщает mobileworldlive со ссылкой на Financial Times. Причина в том, что местный регулятор телеком-рынка увяз в спорах о правилах проведения аукциона. Намеченный на март 2020 года аукцион, отложили, минимум, до конца 2020 года. Скорее всего, он будет проведен не ранее 1q2021.

Задержка огорчит глобальных поставщиков оборудования, поскольку повлияет на готовность операторов Бразилии к заключению контрактов на приобретение решений 5G. Вендоры связывают с рынком Бразилии немалые надежды, в частности, только Ericsson инвестировала здесь 1 млрд BRL ($244 млн) в развертывание местной сборки оборудования 5G.

Зато у правительства страны теперь куда больше возможностей для взвешенного принятия решения в отношении допуска или недопуска к развертыванию 5G в Бразилии решений Huawei.

По материалам: mobileworldlive.com

Подробнее о 5G в других странах.

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