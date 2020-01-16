5G: Канадская Rogers Communications начала развертывание сети 5G

16.01.2020, MForum.ru

Первыми городами, где ожидается запуск сети 5G оператором Rogers Communications, станут Ванкувер, Торонто, Оттава и Монреаль. А к концу 2020 года оператор планирует обеспечить запуски в целом на 20 рынках. Компания не называет точных сроков начала предоставления коммерчески доступных услуг 5G, мотивируя это тем, что намерена дождаться доступности на рынке совместимых услуг.

Сеть 5G будет строиться первоначально в диапазоне средних частот 2.5 ГГц, но ближе к концу 2020 года также будет включено 5G на частоте 600 МГц, что позволит существенно расширить зону охвата и качество покрытия внутри зданий. В будущем планируется задействовать под 5G также частоты 3.5 ГГц. Оператор намеревается включить на своих сетях поддержку режима DSS - совместного использования спектра, что позволит задействовать под 5G имеющиеся частоты LTE. Поставщиком решения 5G выступит компания Ericsson.

Rogers Communications планирует предложить клиентам безлимитные тарифы.

Оператор надеется первым в Канаде запустить сеть 5G в режиме коммерческой доступности.

Источник: mobileworldlive.com

Ситуация с 5G в мире и в отдельных странах

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком 5G пятое поколение Канада