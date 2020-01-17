Слухи: Huawei P40 Pro Premium получит 10-кратный зум

MForum.ru
17.01.2020,
Мы уже видели рендеры смартфона Huawei P40 с тремя и четырьмя камерами на задней панели. В первом случае речь идет об обычном Huawei P40, а во втором – Huawei P40 Pro. Однако будет и еще одна модель серии P40, которая получит основную камеру с пятью сенсорами.
Ожидается, что вариант Huawei P40 с пента-камерой будет называться Huawei P40 Pro Premium Edition. Основная камера новинки будет включать в себя 24 мм объектив с поддержкой 10-кратного увеличения, сверхширокоугольную камеру с 18 мм объективом, а также сенсор с телеобъективом с перископом и фокусным расстоянием 240 мм. Две дополнительные камеры на P40 Pro Premium, вероятно, отдельная камера для макросъемки и датчик 3D ToF. Разрешение сенсоров Huawei P40 Pro Premium пока не раскрывается. Если говорить про обычную версию Huawei P40, то в этот смартфон сочетает 52, 40 и 8 Мп сенсоры.
© Антон Печеровый,
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