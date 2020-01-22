Слухи: Realme работает над наушниками Buds Air Neo

22.01.2020, MForum.ru

Анонс беспроводных TWS-наушников Realme Buds Air состоялся в декабре 2019 года. Однако уже скоро свет может увидеть их версия под именем Buds Air Neo.

Новинка уже прошла сертификацию и во многом будет аналогична устройству текущего поколения. Ее внешность стилизована под AirPods с длинной ножкой. Также новинка будет снабжена кейсом для зарядки. Однако, судя по разъему microUSB, Buds Air Neo будут нацелены в более низкий ценовой сегмент, нежели Realme Buds Air с USB Type C. Таким образом, Buds Air Neo могут получить цену менее $50.