Анонсы: Смарт-часы Honor MagicWatch 2 доступны в России

24.01.2020, MForum.ru

В нашей стране начался прием предзаказов на смарт-часы Honor MagicWatch 2. Купить новинку можно будет в версиях 42 и 46 мм, с металлическим, кожаным и фторопластовым ремешком. Материал корпуса – нержавеющая сталь 316L.

Основа аппаратной платформы – чипсет Kirin A1, отличающийся высокой энергоэффективностью. Honor MagicWatch 2 оснащены цветным AMOLED-дисплеем с постоянным отображением информации, 4 Гб памяти, GPS/ГЛОНАСС, а так же полным набором фитнес-функций, включая контроль частоты сердечного ритма TruSeen 3.5, фаз сна TruSleep 2.0 и уровня стресса TruRelax. Заявленное время автономной работы – до 14 дней. Honor MagicWatch 2 в корпусе 46 мм в в цветах «угольный черный» и «льняной коричневый» можно приобрести за 12 990 рублей. В качестве подарка за предзаказ выступают Honor FlyPods Lite. Цена 42 мм варианта будет объявлена позднее.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.huawei.ru

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