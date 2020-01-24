Анонсы: Смарт-часы Honor MagicWatch 2 доступны в России

MForum.ru
24.01.2020,
В нашей стране начался прием предзаказов на смарт-часы Honor MagicWatch 2. Купить новинку можно будет в версиях 42 и 46 мм, с металлическим, кожаным и фторопластовым ремешком. Материал корпуса – нержавеющая сталь 316L.
Основа аппаратной платформы – чипсет Kirin A1, отличающийся высокой энергоэффективностью. Honor MagicWatch 2 оснащены цветным AMOLED-дисплеем с постоянным отображением информации, 4 Гб памяти, GPS/ГЛОНАСС, а так же полным набором фитнес-функций, включая контроль частоты сердечного ритма TruSeen 3.5, фаз сна TruSleep 2.0 и уровня стресса TruRelax. Заявленное время автономной работы – до 14 дней. Honor MagicWatch 2 в корпусе 46 мм в в цветах «угольный черный» и «льняной коричневый» можно приобрести за 12 990 рублей. В качестве подарка за предзаказ выступают Honor FlyPods Lite. Цена 42 мм варианта будет объявлена позднее.
© Антон Печеровый,
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