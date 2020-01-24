Слухи: Xiaomi Poco X2 появится в следующем месяце

24.01.2020, MForum.ru

Изначально Poco был одним из суббрендов компании Xiaomi, однако в начале текущего года он был выделен в отдельную компанию. И уже в феврале стоит ждать новые смартфоны. По крайней мере, именно эта информация приведена на официальной странице Poco в Twitter.

Основным рынком для Poco станет Индия, а первой новинкой – Poco X2, базирующийся на Redmi K30 4G. Напомню, речь идет о смартфоне с 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 1080x2400 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 730G, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенной фронтальной камерой 20+2 Мп, QUAD-камерой на задней панели (64+8+2+2 Мп), а также АКБ емкостью 4500 мАч. Также в Poco работают над еще двумя новинками.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com/IndiaPOCO

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